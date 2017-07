Modell "Eimer" oder lieber "Gondoliere"? Hüte im Trend

21.07.2017 Düsseldorf. Trotz zurückgehender Umsätze im deutschen Modehandel haben die Geschäfte der Hutbranche auch in den ersten sechs Monaten weiter zugelegt. Zu der heute in Düsseldorf startenden Accessoires-Fachmesse "Date" (bis 24.7.) berichtete die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) über einen Umsatzanstieg um rund 2 Prozent in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nach einem Plus um 1,6 Prozent im Vorjahr. Absolute Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Im Frühjahr und Sommer 2018 seien Gondoliere-Strohhüte ebenso im Trend wie das klassische Eimermodell ("Bucket Hat"), sagte Messe-Organisator Michael Arlt.