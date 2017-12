Metro will nach Aufspaltung schneller voran kommen

Frau schiebt ihren Einkaufswagen in einem METRO Cash & Carry Markt.

13.12.2017 Düsseldorf. Der Handelskonzern Metro will nach erfolgter Aufspaltung im neuen Geschäftsjahr etwas größere Sprünge machen. 2017/18 (Ende September) dürfte der Umsatz mindestens so stark steigen wie im Vorjahr, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch mit. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet Metro einen Zuwachs von rund zehn Prozent gegenüber den 1,4 Milliarden Euro des Vorjahres. Der Konzern geht künftig nicht mehr von Sonderfaktoren aus, da die Restrukturierung abgeschlossen sei.

Das abgelaufene Jahr 2016/17 schloss Metro mit weniger Gewinn ab. Im Vorjahr hatte der Verkauf des Vietnam-Geschäfts den Gewinn aufgepolstert. Im operativen Geschäft wurde der Lebensmittelhändler von Kosten für Werbung und den Ausbau des Onlinehandels bei der Supermarktkette Real gebremst. Dem standen Erträge aus Immobiliengeschäften gegenüber. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stagnierte bei 1,1 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie erhalten. (dpa)