Mehr als 100 neue Windenergieanlagen in NRW

27.07.2017 Berlin. Die Zahl der Windräder zur Ökostrom-Produktion nimmt weiter zu. Im ersten Halbjahr 2017 wurden in Nordrhein-Westfalen 114 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 313,5 Megawatt neu gebaut, wie der Maschinenbauverband VDMA und der Bundesverband Windenergie (BWE) am Donnerstag in Berlin mitteilten. NRW steht damit sowohl nach der Zahl der neuen Anlagen als auch des Leistungszuwachses im Vergleich der Bundesländer auf Platz zwei.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg die Gesamtzahl der Windkraftanlagen auf 3447 und die Gesamtleistung auf 4906 Megawatt. NRW liegt bei der Gesamtleistung auf Platz fünf im Ländervergleich. Die Realisierung solcher Anlagen dauere erfahrungsgemäß vier bis fünf Jahre, hieß es.

Wie schon im Vorjahr ist Niedersachsen in dem Ranking Spitze. Mit 203 neuen Windenergieanlagen im ersten Halbjahr stellte das nördliche Nachbarland ein Viertel des Gesamtneubaus in Deutschland.

Bundesweit wurden im ersten Halbjahr 790 Anlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 2281 Megawatt gebaut. Gleichzeitig wurden 146 Anlagen abgebaut, so dass unter dem Strich ein deutlicher Ausbau steht. Ende Juni gab es bundesweit 27 914 Windenergieanlagen an Land.

Die Größe der Windkraftanlagen in NRW entspricht mit einem durchschnittlichen Rotordurchmesser von 111 Metern und einer durchschnittlichen Nabenhöhe von 126 Metern dem bundesweiten Schnitt. Die höchsten Windkraftanlagen mit durchschnittlich 143 Metern Nabenhöhe wurden den Angaben zufolge in Baden-Württemberg errichtet. (dpa)