Mehr Gewinn: Ceconomy fürchtet sich nicht vor Amazon

19.12.2017 Düsseldorf. Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy will die fortschreitende Digitalisierung für weiteres Wachstum nutzen. "Das ist der Hauptwachstumstreiber unseres Geschäfts", sagte Ceconomy-Chef Pieter Haas am Dienstag bei der Bilanzvorlage des aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervorgegangenen Elektronikhändlers. Die Kunden will er dabei auf allen Kanälen bedienen: im Laden, im Netz, mobil und auch zu Hause.

Die Ankündigung des US-Konzerns Amazon, weitere stationäre Geschäfte zu eröffnen - auch in Deutschland - wertete der Ceconomy-Chef als Bestätigung seiner Strategie, die verschiedenen Vertriebsformen miteinander zu verbinden. "Die Kunden wollen nicht nur von einem elektronischen Assistenten bedient werden", sagte Haas.

Gut 1000 Läden betrieb Ceconomy Ende des vergangenen Geschäftsjahres (Ende September). Dort wird nach wie vor der meiste Umsatz gemacht. Konzernweit stiegen die Erlöse 2016/2017 um 1,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn kletterte im zurückliegenden Jahr auf 87 Millionen Euro, nach 46 Millionen Euro im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,26 Euro je Aktie erhalten.

Ceconomy steht seit Juli auf eigenen Beinen. Die frühere Metro Group hatte sich in einen Lebensmittelteil und in die jetzige Ceconomy aufgespalten, die im Kern die Elektronikketten Media Markt und Saturn umfasst. Hinzu kommen noch andere Geschäfte, etwa ein Reparaturservice und die Vermarktung von Kundendaten. (dpa)