Mehr Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen

28.07.2017 Düsseldorf. Die Zahl der Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Jahr 2013 gab es landesweit 4264 Millionäre, fast 15 Prozent mehr als drei Jahre zuvor. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Im Landesdurchschnitt gab es damit 2,4 Millionäre auf je 10 000 Einwohner.

Die höchsten Millionärsdichte weist Meerbusch bei Düsseldorf auf. Dort kommen auf 10 000 Einwohner je 14,7 Millionären auf. Als erste Großstadt liegt Düsseldorf mit einer Millionärsquote von 6,5 auf Platz 15 der Rangliste. Düsseldorf hat aber mit 391 die höchste absolute Zahl an Millionären gefolgt von Köln mit 374 Einkommensmillionären.

Die Zahlen spiegeln das Ergebnis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 wieder. Aufgrund der langen Arbeiten zur Steuerveranlagung konnten die Daten erst jetzt verwertet werden. In der Statistik werden zusammen veranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt. (dpa)