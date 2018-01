Mehr Arbeitslose in NRW: Januar-Anstieg geringer als üblich

31.01.2018 Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zu Beginn des Jahres gestiegen - allerdings geringer als im Januar üblich. Rund 691 000 Menschen waren ohne Beschäftigung, knapp 29 000 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesanstalt für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei im Januar so niedrig ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Im Vergleich zum Januar 2017 gab es knapp 40 000 Arbeitslose weniger in NRW. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent und damit 0,4 Punkte unter der vor einem Jahr. "Die gute wirtschaftliche Konjunktur hat in NRW auch im Januar am Arbeitsmarkt ihre Spuren hinterlassen", kommentierte die Chefin der Regionaldirektion, Christine Schönefeld, die Zahlen. Die Nachfrage nach Fachkräften sei unvermindert hoch. Die Unternehmen bräuchten ihre Mitarbeiter und entließen sie auch dann nicht, wenn das Geschäft saisonbedingt schlechter laufe. (dpa)