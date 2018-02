Luftverschmutzung durch Dieselabgase leicht gesunken

01.02.2018 Düsseldorf. Im Kampf gegen die Luftverschmutzung durch Dieselabgase hat es in den nordrhein-westfälischen Städten leichte Fortschritte gegeben. An den Straßen mit besonders hoher Stickstoffdioxid-Belastung (NO2) in Köln, Düsseldorf und Dortmund fielen die Messergebnisse im vergangenen Jahr etwas geringer aus, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach ersten Schätzungen am Donnerstag mitteilte. Der Grenzwert zum Schutz der Gesundheit von 40 Mikrogramm NO2 je Kubikmeter Luft wurde aber in insgesamt elf NRW-Städten 2017 sicher und in weiteren elf Städten wahrscheinlich überschritten.

Spitzenreiter in NRW ist demnach weiterhin Köln, wo an der Messstelle Clevischer Ring im Jahresmittel 62 Mikrogramm gemessen wurden. Das ist ein Mikrogramm weniger als 2016. An der Corneliusstraße in Düsseldorf gab es einen Rückgang um zwei auf 56 Mikrogramm, an der Brackeler Straße in Dortmund um einen auf 50 Mikrogramm. (dpa)