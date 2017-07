Laschet stellt NRW-Position zum Diesel-Gipfel vor

01.08.2017 Düsseldorf. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will heute im Vorfeld des Diesel-Gipfels die Positionen Nordrhein-Westfalens erläutern. Am Mittwoch kommen Vertreter von Bund und Ländern sowie der Auto-Branche zusammen, um über Nachrüstungen für Dieselautos zu verhandeln. In mehreren Städten drohen Fahrverbote, weil die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid deutlich zu hoch ist.

Lascht hatte in den vergangenen Tagen bereits davor gewarnt, Diesel-Autos nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte gänzlich zu verteufeln. Moderne Diesel-Autos seien schadstoffärmer als Benziner. Laschet fordert, dass die Autoindustrie für die Umrüstung von Dieselautos auf die schadstoffärmste Norm aufkommt. Zudem soll NRW ein Vorreiterland werden für den mittelfristigen Umstieg auf Elektro-Autos. (dpa)