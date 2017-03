Neues Verfahren für Batterie-Recycling

Krautscheid/Buchholz. Am Rande des Westerwaldes verwertet der Weltkonzern Johnson Controls alte Autobatterien. Hier soll bald nicht nur das Blei, sondern auch die Kunststoffhülle recycelt werden.

Von Delphine Sachsenröder, 16.03.2017

Autobatterie-Weltmarktführer Johnson Controls investiert 15,4 Millionen Euro in seinen Standort Krautscheid bei Uckerath. In dem Recycling-Werk soll eine Anlage entstehen, die Kunststoffgehäuse von alten Autobatterien entfernt und so wieder aufbereitet, dass daraus neue Gehäuse entstehen.

Blei und Kunststoff werden an anderen Standorten des Konzerns zu neuen Autobatterien verarbeitet. "So haben wir den Kreislauf geschlossen", sagt Werksleiter Frank Toubartz. Damit verbessere sich die Umweltbilanz des Standortes. Die Zahl der Mitarbeiter solle von derzeit 125 in einem ersten Schritt um 20 steigen, hieß es. Seit 1904 wird an dem Industriestandort in Krautscheid (ehemals Varta) das Blei aus alten Batterien gewonnen.