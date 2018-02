Innogy baut Kroatien-Geschäft aus: Gasversorger übernommen

15.02.2018 Essen. Die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy baut ihr Geschäft in Kroatien aus. Durch die Übernahme einer Netz- und Vertriebsgesellschaft in der Region Zagreb steige Innogy mit rund 35 000 Kunden zum drittgrößten Gasversorger in Kroatien auf, teilten die Essener am Donnerstag mit. Beim Strom sei Innogy mit etwa 120 000 Kunden zweitgrößter Anbieter in dem EU-Land.

Die Neuerwerbung Montcogim-Plinara hat den Angaben zufolge rund 11 000 Kunden und erzielte 2016 einen Umsatz von etwa 11,4 Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Unternehmen habe ein hohes Wachstumspotenzial. "In den nächsten beiden Jahren wollen wir unseren Anteil am kroatischen Gasmarkt auf zehn Prozent steigern", sagte Hildegard Müller, Vorstand für Netz und Infrastruktur bei Innogy. (dpa)