Henkel wächst dank Zukäufen: aber nicht wie erhofft

10.08.2017 Düsseldorf. Die Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun und eine gute Nachfrage nach Klebstoffen haben dem Markenartikler Henkel (Persil, Pritt, Schwarzkopf) ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Zwischen April und Juni legten die Verkäufe um 9,6 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro zu, wie Henkel am Donnerstag mitteilte. Schwach fiel das Wachstum nur in der Kosmetiksparte aus.

Der Löwenanteil des Umsatzzuwachses ist allerdings auf die 3,2 Milliarden Euro teuere Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun im vergangenen Jahr zurückzuführen. Aus eigener Kraft wuchs Henkel lediglich um 2,2 Prozent, was weniger war als Analysten erwartet hatten. Die organische Umsatzentwicklung habe enttäuscht, sagte ein Analyst. Unter dem Strich verdiente der Konzern nach Anteilen Dritter 624 Millionen Euro und damit rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr.

Am besten lief es für Henkel im zweiten Quartal mit Klebstoffen, da diese beispielsweise in der Auto- oder Elektronikindustrie nachgefragt werden. Bei Waschmitteln legte der Konzern ebenfalls zu. In der Kosmetik stagnierte der Umsatz hingegen. Vor allem Westeuropa entwickelte sich für die Sparte rückläufig. Hier hat Henkel mit einem über den Preis geführten Wettbewerb zu kämpfen und muss sich mit größeren Gegenspielern wie L'Oreal oder Unilever messen.

Beim Ausblick zeigte sich der Konzern vorsichtig. "Wir stellen uns weiterhin auf ein volatiles und unsicheres Marktumfeld ein", sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen. (dpa)