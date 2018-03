Henkel-Chef Van Bylen soll Chemieverband VCI leiten

22.03.2018 Frankfurt/Main. Der Vorstandschef des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns Henkel, Hans Van Bylen, soll neuer Präsident des Chemieverbands VCI werden. Der Manager werde satzungsgemäß den amtierenden Präsidenten und BASF-Chef Kurt Bock ablösen, teilte der Verband der Chemischen Industrie am Donnerstag in Frankfurt mit. Van Bylen solle am 27. September auf einer Mitgliederversammlung in Ludwigshafen für zwei Jahre gewählt werden. Solange bleibe Bock an der Verbandsspitze.

Van Bylen war bisher bereits als einer der Vizepräsidenten Teil des VCI-Vorstands. Bock leitet noch bis 4. Mai den Chemiekonzern BASF und wird dann von seinem dortigen Stellvertreter Martin Brudermüller abgelöst. Brudermüller werde als Vizepräsident des VCI nominiert, hieß es weiter. Als Vizepräsident wiedergewählt werden soll zudem Bayer-Chef Werner Baumann. (dpa)