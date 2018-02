Hartes Ringen in der Post-Tarifrunde: Einigung möglich

27.02.2018 Bonn. In den Tarifverhandlungen für rund 130 000 Beschäftigte bei der Deutschen Post gibt es Anzeichen auf einen baldigen Abschluss. Nachdem die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber am Montag bis in die Nacht verhandelt hatten, wurde die dritte Gesprächsrunde am Dienstag fortgesetzt. Es sei ein hartes Ringen, aber eine Einigung sei möglich, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld für die Tarifbeschäftigten, der Post ist das zu viel. Zum Vergleich: Der Tarifvertrag von 2015 hatte zunächst ein Plus von 2 und später von 1,7 Prozent vorgesehen. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft mit regionalen Warnstreiks den Druck erhöht. (dpa)