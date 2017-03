Handel investiert Milliarden in die Ladenausstattung

02.03.2017 Düsseldorf. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus dem Internet investieren viele Händler in Deutschland derzeit massiv in die Ausstattung ihrer Geschäfte. "Die Handelsbranche befindet sich in einer Umbruchphase", berichtete Handelsforscher Ulrich Spaan vom EHI Retail Institute am Donnerstag im Vorfeld der Düsseldorfer Ladenbaumesse Euroshop (5. bis 9.3.). Viele Unternehmen der Branche hätten derzeit "sehr ambitionierte" Investitionspläne mit einem hohen Volumen, berichtete Spaan.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Einzelhandel nach Berechnungen des Instituts rund 6,64 Milliarden Euro in den Bau und die Ausstattung der Läden investiert. Für 2017 werde mit Investitionen in ähnlicher Größenordnung gerechnet, sagte eine Sprecherin.

Investiert werde derzeit vor allem in die digitale Umrüstung der Läden sowie in die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Bei der Neugestaltung der Verkaufsflächen kämen derzeit verstärkt natürliche Materialien zum Einsatz. Angesichts eines erneut erwarteten zweistelligen Wachstums des Online-Handels seien Investitionen für den stationären Handel derzeit "ein Muss", sagte Spaan. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Online-Konkurrenz werde es in der Branche aber auch künftig zur Schließung von Läden und damit zu einer Reduzierung der Verkaufsfläche kommen.

Bei der Messe Euroshop präsentieren ab dem Sonntag mehr als 2300 Unternehmen neue Konzepte für die Ausstattung von Läden. Zu der Fachmesse werden rund 110 000 Besucher erwartet. (dpa)