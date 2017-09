HBC startet Warenhauskette in den Niederlanden

04.09.2017 Köln/Amsterdam. Der kanadische Kaufhof-Eigentümer HBC will sein Investitionsprogramm in Deutschland fortsetzen und sich im kommenden Jahr verstärkt auf Filialen in mittelgroßen Städten konzentrieren. Geplant sei die Modernisierung von etwa 20 weiteren Warenhäusern, kündigte der Europa-Chef des kanadischen Warenhausbetreibers, Wolfgang Link, am Montag in Amsterdam an. Eine neue Generation von Warenhäusern in den Niederlanden werde dabei auch als Prototyp für den Umbau der Läden in Deutschland dienen, sagte HBC-Chef Jerry Storch.

Mit einer Gesamtinvestition von rund 300 Millionen Euro will HBC in den Niederlanden eine neue Warenhauskette mit zunächst 15 Läden an den Start bringen und bis zu 2500 Arbeitsplätze schaffen. 1600 Beschäftigte seien bereits eingestellt worden, sagte Storch. An den Investitionen sollen sich allerdings auch die Vermieter des jeweiligen Immobilien beteiligen. (dpa)