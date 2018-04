Güterumschlag in NRW-Binnenhäfen stieg 2017 leicht

12.04.2018 Düsseldorf. In den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen sind 2017 etwas mehr Güter umgeschlagen worden. Die verladene Menge wuchs um knapp ein Prozent auf annähernd 128 Millionen Tonnen, wie das statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Etwa ein Viertel der transportierten Güter sei als Gefahrgut einzuordnen. Wachstumstreiber war der Containerumschlag mit einem Plus von 5,8 Prozent. Kokerei- und Mineralölerzeugnisse legten sogar um mehr als sieben Prozent zu. Deutliche Rückgänge gab es dagegen bei Kohle, rohem Erdöl und Erdgas.