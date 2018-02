Fortum überzeugt für Uniper-Übernahme nur wenige Aktionäre

07.02.2018 Düsseldorf. Der finnische Energieversorger Fortum hat nur wenige Uniper-Aktionäre von seinem Angebot für die geplante Übernahme des Düsseldorfer Kraftwerksbetreibers überzeugt. Mit dem Ende der zweiten Annahmefrist hat Fortum 47,12 Prozent der Uniper-Anteile eingesammelt und damit eine Mehrheit der Papiere verfehlt. Darunter sind 46,65 Prozent, die der bisherige Großaktionär Eon an die Finnen für knapp 3,8 Milliarden Euro verkauft. Das gab Fortum am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung bekannt.

Fortum hatte inklusive Dividende 22 Euro je Aktie für Uniper geboten. Das Uniper-Management hatte das Angebot als zu niedrig eingestuft und seinen Aktionären empfohlen, es abzulehnen. Fortum-Chef Pekka Lundmark hatte mehrfach betont, er sei mit dem Eon-Anteil an Uniper vollauf zufrieden. Das Angebot von Fortum enthält daher keine Mindestannahmeschwelle. Das Geschäft muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. (dpa)