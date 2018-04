Fitnessmesse Fibo: Neue Geräte und Trainingskonzepte

12.04.2018 Köln. Die weltgrößte Fitnessmesse Fibo ist am Donnerstag mit Neuheiten bei Geräten, Trainingskonzepten und Sportkleidung in Köln an den Start gegangen. Das Angebot der 1133 Aussteller - ein Plus von 11 Prozent - richte sich an alle Altersgruppen, betonten die Veranstalter. Zu sehen sind etwa Koordinationsgeräte für ein verbessertes Gleichgewicht, Ruder-Ergometer oder Ausdauergeräte für Langlaufskifahrer. Ein interaktive Yoga-Matte mit Sensoren und Leuchtanzeige soll Fehlhaltungen korrigieren helfen. Einige Sport-Textilien können den Angaben zufolge den Puls messen oder für eine gesündere Sitzhaltung sorgen.

Die Fitnessbranche ist mit bundesweit fast 9000 Fitness-Studios und gut 10,6 Millionen Kunden Ende 2017 auf Wachstumskurs. In Köln werden mehr als 150 000 Besucher erwartet, darunter Studiobesitzer, Physiotherapeuten, Trainer, am Wochenende auch Privatbesucher. (dpa)