Fitnessmesse Fibo: 150 000 Besucher erwartet

04.04.2017 Köln. Zur weltgrößten Fitnessmesse Fibo werden von Donnerstag an rund 150 000 Besucher in der Kölner Messe erwartet. Über 1000 Aussteller aus 40 Nationen zeigen neue Trends der Branche. Auf die Besucher warten bis zum 9. April rund 760 Stunden Programm von der Fitnessstunde im Wasser über Yoga bis zum Mutter-Kind-Training, wie die Veranstalter am Dienstag in Köln erklärten. Gezeigt werden neue Fitnessgeräte wie Balance-Trainer oder ein Körpervermessungsgerät, mit dem Sportler über einen 3-D-Scanner die Veränderungen ihres Körpers verfolgen können. Vorgestellt werden auch neue Kursangebote für Fitnessstudios und Ernährungstrends.