Fitness-Branche wächst: Zahl der Kunden steigt auf Rekord

10.04.2018 Köln. Die Fitnessbranche wächst weiter kräftig: Ende 2017 zählten die bundesweit fast 9000 Fitness-Studios gut 10,6 Millionen Kunden - ein Rekord und rund 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei in Deutschland um 3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro geklettert, europaweit auf 25,6 Milliarden Euro.

Das teilten die Chefin der weltgrößten Fitnessmesse Fibo, Silke Frank, und der Veranstalter Reed Exhibitions am Dienstag in Köln mit. Dort startet die viertägige Branchenschau mit 1133 Austellern aus 44 Ländern am Donnerstag zunächst für Fachbesucher. Mehr als 150 000 Besucher werden erwartet, darunter Trainer, Studiobesitzer, Physiotherapeuten und am Wochenende auch Privatbesucher. (dpa)