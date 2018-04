Führungskräfte und Ungelernte: Lohnunterschied nimmt zu

30.04.2018 Düsseldorf. Der Lohnunterschied zwischen ungelernten Arbeitskräften und leitenden Angestellten in Nordrhein-Westfalen ist gewachsen. Während Führungskräfte im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 97 400 Euro verdienten und damit rund 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, mussten Ungelernte in Schnitt mit rund 26 400 Euro Jahresverdienst auskommen, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das waren 0,7 Prozent weniger als noch 2016.

Damit erhöhte sich der Verdienstunterschied zwischen beiden Berufsgruppen um knapp 3000 Euro auf rund 71 000 Euro brutto im Jahr. Ähnlich stark sei die Lücke bereits im Jahr 2016 gewachsen, sagte eine Sprecherin. Nur 2015, im Jahr der Mindestlohneinführung, hätten sich die Gehälter beider Gruppen erstmals seit acht Jahren wieder angenähert.

Auch Fachkräfte konnten sich im vergangenen Jahr über ein höheres Bruttogehalt freuen. 41 300 Euro betrug ihr durchschnittlicher Jahreslohn - ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. (dpa)