Einzelhandel zieht Bilanz des ersten Halbjahres

19.09.2017 Düsseldorf. Nach einem gelungenen Start ins Jahr legt Deutschlands Einzelhandel am Dienstag in Düsseldorf die Bilanz für die ersten sechs Monate 2017 vor. Vor dem Hintergrund guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen will der Handelsverband Deutschland (HDE) auch über die Erwartungen für das zweite Halbjahr berichten. Wegen der hohen Umsätze im Weihnachtsgeschäft gelten vor allem die letzten Wochen des Jahres als Gradmesser für den Erfolg.

Für 2017 hat der HDE bisher im nun achten Jahr in Folge ein weiteres Umsatzplus in Aussicht gestellt. Vor allem der Onlinehandel boomt. Trotz ausgabefreudiger Verbraucher müssen aber kleine Läden auch weiter um ihre Existenz kämpfen. (dpa)