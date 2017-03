Duin rechnet auch 2017 mit "robustem Wachstum" in NRW

30.03.2017 Düsseldorf. Seit Jahren wächst die Wirtschaft in NRW langsamer als im Bundesdurchschnitt. Doch allmählich schließt sich die Wachstumslücke. Landeswirtschaftsminister Duin sieht jetzt sogar Bayern "in Schlagweite"

Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) rechnet in diesem Jahr mit einem robusten Wirtschaftswachstum im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die konjunkturelle Delle des Jahres 2015 sei zu Beginn von 2017 überwunden, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichts 2017 in Düsseldorf.

Belegte Nordrhein-Westfalen 2015 beim Wirtschaftswachstum im Ranking der 16 Bundesländer mit einem Plus von gerade einmal 0,8 Prozent nur den 15. Rang, so schob sich das Land 2016 mit einem Wachstum von 1,8 Prozent auf den 6. Platz vor. Damit lag NRW nur knapp unter dem bundesweiten Plus von 1,9 Prozent. Spitzenreiter unter den Flächenländern waren Sachsen (2,7) Baden-Württemberg (2,2) und Bayern (2,1).

Bei dem Sprung nach vorn profitierte NRW vor allem von deutlichen Zuwächsen im Dienstleistungsbereich - insbesondere im Logistiksektor, sowie in der Informations- und Telekommunikationsindustrie. Im verarbeitenden Gewerbe fiel das Wachstum mit 0,8 Prozent dagegen deutlich geringer aus als im bundesweiten Durchschnitt (1,9). Hier machten sich die Schwierigkeiten der Stahlbranche und anderer Grundstoffindustrien bemerkbar. Auch die Entwicklung im Baugewerbe fiel schwächer aus als im bundesweiten Durchschnitt.

Der NRW-Wirtschaftsminister zeigte sich angesichts des deutlich geschrumpften Abstandes zum Bundesdurchschnitt angriffslustig. Auch diese Lücke wolle man noch schließen. Und selbst Bayern sei jetzt mit einem Vorsprung beim Wachstum von nur noch 0,3 Prozentpunkten "in Schlagweite". Wachstumsimpulse erwartet sich der Minister in Zukunft nicht zuletzt von der Digitalisierungsoffensive des Landes.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Henrik Wüst, bemängelte dagegen, der negative Trend der vergangenen Jahre unter Rot-Grün setze sich fort: "Seit der Regierungsübernahme durch Frau Kraft im Jahr 2010 ist die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen um 28,4 Prozent langsamer gewachsen als im Bundesschnitt."

Die Zahlen der Statistiker sind allerdings noch nicht endgültig. Das zeigt das Beispiel des Jahres 2015. Ursprünglich hatten die Statistiker für 2015 auf noch unvollständiger Zahlenbasis für NRW ein Nullwachstum ermittelt. Dieser Wert wurde nun nach Auswertung weiterer Angaben auf 0,8 Prozent Wachstum im Jahresvergleich aktualisiert. (dpa)