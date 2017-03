Dreiländer-Region will Hürden abbauen

22.03.2017 Herzogenrath. Der kleine Grenzverkehr ist Alltag im Westen Nordrhein-Westfalens. 20 Partner aus NRW, den Niederlanden und Belgien wollen den Weg zum Arbeitsplatz über die Grenze selbstverständlicher machen.

Für Deutsche, Niederländer und Belgier soll es einfacher werden, im jeweiligen Nachbarland einen Arbeitsplatz zu finden. Dazu sind in diesem Jahr grenzüberschreitende Jobbörsen geplant, Unternehmer und Arbeitssuchende sollen auch über rechtliche Unterschiede informiert werden, wie die Bundesagentur für Arbeit NRW am Mittwoch mitteilte. Außerdem wollen die 20 Partner, die mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben, auf Angebot und Nachfrage von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Grenzregion reagieren. Am Mittwoch unterschrieben sie dazu eine Kooperationsvereinbarung.

Für das Vorhaben bekommen sie rund 880 000 Euro aus dem EU-Beschäftigungsprogramm EaSI. Mit dem Geld soll auch die Beratung und Information in den Grenz-Infopunkten angepasst werden. In den Servicestellen in Aachen, Mönchengladbach, Kleve, Gronau, Maastricht und Maasmechelen erhalten potenzielle Grenzpendler Informationen zu Arbeit, Studium und Ausbildung im Nachbarland.

Obwohl jeder EU-Bürger in jedem anderen Land der EU arbeiten darf, ist die Hemmschwelle nach Angaben der Partner relativ groß. Eine Rolle spielten vor allem Unterschiede in Sozialversicherung, Kranken- und Rentenversicherung, Arbeitsrecht und Sprache. (dpa)