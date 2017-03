Dienstleistungsjobs: Klüh schafft 2000 neue Stellen

22.03.2017 Düsseldorf. Das im Bereich Gebäudereinigung, Verpflegung (Catering) und Sicherheit tätige Düsseldorfer Unternehmen Klüh hat im vergangenen Jahr rund 2000 neue Dienstleistungsjobs in Deutschland geschaffen. Auch im laufenden Jahr seien weitere Neueinstellungen geplant, kündigte eine Sprecherin am Mittwoch an. Das Familienunternehmen beschäftigt in Deutschland rund 19 000 Mitarbeiter. Weltweit hat Klüh insgesamt 49 000 Beschäftigte. Im internationalen Geschäft sei die Beschäftigtenzahl jedoch konstant geblieben, so die Sprecherin.

Der Umsatz des Unternehmens war im vergangenen Jahr um gut 12 Prozent auf 770 Millionen Euro gewachsen. Zum Ergebnis machte Klüh keine Angaben. Mit einem Plus um 17 Prozent konnte der Bereich Verpflegung (Catering) besonders kräftig zulegen, ebenso wie die Sparten Sicherheit (plus 15 Prozent) und Reinigung (plus 14 Prozent). Das Unternehmen ist unter anderem an Flughäfen und in Kliniken tätig. (dpa)