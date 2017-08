Deutsche Telekom mit kräftigem Wachstum in USA

03.08.2017 Bonn. Die Deutsche Telekom kann dank ihres boomenden US-Geschäfts weiter kräftiges Wachstum präsentieren. Allerdings hat das Wachstum auch seinen Preis - die Schulden des Dax-Konzerns dürften sich wegen einer Ersteigerung von Mobilfunklizenzen durch T-Mobile US nach sechs Monaten deutlich erhöht haben. Wegen der hohen Investitionen in die US-Mobilfunksparte sind die Bonner aber letztlich in einer komfortablen Position bei der anstehenden Branchenkonsolidierung auf dem Markt. Wenn die Telekom heute ihre Halbjahreszahlen vorlegt, wird die Zukunft des US-Ablegers wieder die Hauptrolle spielen.

Denn auf dem US-Markt tut sich einiges: Mittlerweile verdichten sich die Spekulationen, dass der Eigner des viertgrößten US-Mobilfunkers Sprint, der japanische Mischkonzern Softbank, sich den Kabelkonzern Charter Communications für ein Zusammengehen ausgeguckt hat. Jahrelang galt T-Mobile US sozusagen als "natürlicher Partner" für Sprint, den beide Unternehmen waren zu klein, um den beiden Platzhirschen AT&T und Verizon das Wasser zu reichen.

Ob damit ein direkter Verkauf der lange ungeliebten Tochter vom Tisch ist, wird Telekom-Chef Tim Höttges wohl weiter wie in der Vergangenheit beantworten: Dass es schwer werden dürfte, den Wert von T-Mobile US für die Telekom in einer Übernahmeprämie aufzuwiegen. Wie der Stand der Gespräche mit US-Regulierern und Konkurrenten ist, wird die Anleger dennoch interessieren. (dpa)