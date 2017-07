Datenklau am Geldautomaten: Schaden moderat

08.07.2017 Frankfurt/Main. Der Datenklau an Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen hat im ersten Halbjahr 2017 zwar deutlich zugenommen, er bleibt aber auf einem vergleichsweise geringen Level. In NRW manipulierten Kriminelle 27 (Vorjahreszeitraum: 7) Automaten, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen, wie Euro Kartensysteme auf Anfrage mitteilte. Bundesweit zählte die Frankfurter Einrichtung 240 manipulierte Automaten und damit deutlich mehr als vor Jahresfrist (94) und im Gesamtjahr 2016 (159). Der Bruttoschaden durch den Einsatz von Kartendubletten betrug im ersten Halbjahr insgesamt 938 000 Euro.