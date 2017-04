Covestro steigert Gewinn um 150 Prozent

25.04.2017 Leverkusen. Die weltweit anhaltend starke Nachfrage nach Kunststoffen kurbeln die Geschäfte des Werkstoffherstellers Covestro an. Im ersten Quartal 2017 glänzte die börsennotierte Tochter des Bayer-Konzerns mit einem Anstieg des Nettogewinns um 157 Prozent auf knapp 470 Millionen Euro. Bei der Bewältigung der Trends um den Klimawandel, Mobilität und Urbanisierung spielten die Kunststoffe eine große Rolle, begründete das Unternehmen am Dienstag in einem Zwischenbericht die Entwicklung. Beim Umsatz verzeichnete Covestro, an dem Bayer noch eine Mehrheit von 53 Prozent der Anteile hält, ein Plus von rund 25 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.