Bund fördert Projekt zum automatisierten Fahren

20.07.2017 Düsseldorf. Der Bund fördert ein Forschungsprojekt zum automatisierten Fahren in Düsseldorf mit rund neun Millionen Euro. Das teilte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Donnerstag in Berlin mit. Insgesamt bewilligte Dobrindt weitere 22,2 Millionen Euro für dreizehn neue Forschungsvorhaben. In Düsseldorf soll unter anderem das Zusammenspiel verschiedener Fahrassistenten in realen Fahrsituationen auf der Straße getestet werden. Daran beteiligt sind neben der Stadt unter anderem der Landesbetrieb Straßen.NRW, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Siemens und der Mobilfunker Vodafone.