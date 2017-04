Bericht: Ökolandbau legt in NRW zu

28.04.2017 Essen. Immer mehr Betriebe stellen um: Der Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen hat einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche vergrößerte sich 2016 um 8700 auf knapp 80 000 Hektar, wie die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" unter Berufung auf unveröffentlichte Zahlen des Landesumweltamtes berichtet (Samstag). Das bedeute ein Plus von 12,5 Prozent. Demnach stieg auch die Zahl der Ökobetriebe in NRW - um 8,5 Prozent auf rund 2000.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Ökolandwirtschaft ambitioniert auszubauen und die stetig wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln möglichst mit heimischer Ware zu decken. Die Zahlen zeigen: Wir sind auf einem guten Weg", sagte NRW-Umweltminster Johannes Remmel (Grüne) der Zeitung.

Dennoch macht die ökologisch genutzte Fläche auch in NRW nur einen kleinen Teil aus: Die gesamte landwirtschaftliche Fläche liegt im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 1,44 Mio Hektar. (dpa)