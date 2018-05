Bilanzziehung in Leverkusen

LEVERKUSEN. Viele hausgemachte Probleme verhageln dem Konzern die Quartalsbilanz. Zudem muss Bayer den ersten Gewinnrückgang seit vier Jahren einstecken.

Von ANTJE HÖNING, 04.05.2018

Bei der Übernahme von Monsanto ist Bayer auf der Zielgeraden. Doch im operativen Geschäft werden die Leverkusener kurzatmig. Der Gewinn fiel im ersten Quartal um 5,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz sank um 5,6 Prozent auf 9,1 Milliarden. Bayer muss die Prognose kassieren und erwartet nun auch für das Gesamtjahr Rückgänge. Bayer verweist auf den starke Euro, der die Produkte im Ausland teurer macht. Doch es gibt auch viele hausgemachte Probleme.

Bayer bekommt die Probleme bei den rezeptfreien Arzneien (Consumer Health) nicht in den Griff. Hier brach der Gewinn gar um 20 Prozent ein. Bis heute ist Bayer die Integration des einst vom US-Konzern Merck übernommenen Geschäfts mit Marken wie Dr. Scholl’s und Claritin nicht gelungen. Nun ging der Umsatz des Sonnenschutzmittels Coppertone zurück. Divisions-Chefin Erica Mann hat zum 1. März die Koffer gepackt, jetzt soll es Heiko Schipper richten. Die Probleme lassen Analysten an der Fähigkeit von Bayer zweifeln, große Zukäufe auch integrieren zu können. Merck war im Jahr 2014 mit zehn Milliarden schon ein großer Fang. Doch Monsanto ist mit 59 Milliarden Euro ungleich größer.

Zudem sorgen Lieferausfälle beim Anti-Pilz-Mittel Canesten für deutliche Umsatzrückgänge. Hintergrund sind Schlampereien im Leverkusener Pharma-Werk, die die US-Gesundheitsbehörde FDA 2017 festgestellt hat und die Bayer nun beheben muss. Der Konzern hat bereits angekündigt, dass ihn die Ausfälle insgesamt 300 Millionen Euro Gewinn kosten werden. Neben Canesten sind das Potenzmittel Levitra und der Blutdrucksenker Adalat Oros von den Ausfällen betroffen.

Erster Gewinnrückgang seit vier Jahren

Aber auch im Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneien (Pharmaceuticals) musste Bayer den ersten Gewinnrückgang seit gut vier Jahren verkraften. Teilweise sanken auch die Umsätze. Zwar blieben das Schlaganfallmittel Xarelto und das Augenmittel Eylea Kassenschlager, doch der Umsatz des Krebsmittels Nexavar ging ebenso zurück wie der des Blutgerinngsmittels Kogenate, des Multiple-Sklerose-Mittels Betaferon und der Yasmin-Verhütungspillen. Zugleich stiegen Herstellungs- und Vertriebsausgaben.

Auch in der Agrochemiesparte, die Bayer durch Monsanto zum Schwergewicht ausbauen will, sank der Gewinn weiter auf nun eine 1,0 Milliarden Euro. Hier schwächelt vor allem das Brasilien-Geschäft. einzig in der Mini-Division Tiergesundheit legte der Gewinn leicht zu.

Die Zahlen zeigten ein gemischtes Bild, so Bernhard Weininger vom Analysehaus Independent Research. Er rät, die Aktie zu halten bei einem Kursziel von 102 Euro. Bernstein Research ist optimistscher und sieht 123 Euro. Gestern dümpelte die Aktie bei 99 Euro vor sich hin. Bayer-Chef Werner Baumann suchte die Flucht nach vorn. „Strategisch sind wir gut vorangekommen und haben bei der Übernahme von Monsanto große Fortschritte gemacht.“