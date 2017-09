Bayer reduziert Anteil an Covestro weiter

Das Werk der Bayer AG im Chemiepark in Leverkusen.

12.09.2017 Leverkusen. Bayer versilbert weitere Aktien der Kunststofftochter Covestro. In einem beschleunigten Verfahren werden Aktien im Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro angeboten, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Platzierung startete nach Börsenschluss und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Die Covestro-Aktie verlor nachbörslich mehr als 3 Prozent.

Bayer hält derzeit noch 40,9 Prozent der Anteilsscheine direkt. Beim Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust liegen weitere 8,9 Prozent. Mittelfristig will sich der Konzern komplett von seinen Anteilen trennen. Bayer steht vor dem geplanten Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto. Die 66 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme würde die Leverkusener mit einem Schlag zur Nummer eins bei Saatgut und Pflanzenschutzmitteln machen. (dpa)