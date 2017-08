Ausflugsschiff ohne CO2: Innogy startet Vorzeigeprojekt

25.08.2017 Essen. Die RWE-Ökostromtochter Innogy startet heute in Essen ein grünes Vorzeigeprojekt. Konzernchef Peter Terium will auf dem Baldeneysee die "MS Innogy" taufen - ein umgebautes Fahrgastschiff, das mit Methanol, Brennstoffzellen und einem Elektromotor angetrieben wird. Laut Innogy ist es das erste Schiff in Deutschland mit dieser Technik und CO2-neutral. Denn bei der Produktion von Methanol werde der Umwelt genauso viel CO2 entzogen wie später beim Antrieb entsteht. Einen Teil des benötigten Methanols stellt Innogy selbst in einer Modellanlage am Seeufer her.

Das Unternehmen will damit zeigen, dass sich "grünes" Methanol als alternativer Energiespeicher für überschüssigen Wind- und Sonnenstrom eignet. Damit würde ein Kernproblem der Energiewende angepackt. Der flüssige Brennstoff, der aus CO2, Wasser und Strom erzeugt wird, könnte vor allem in Langstreckenfahrzeugen wie Lastwagen zum Einsatz kommen, hoffen die Techniker. (dpa)