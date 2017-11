Aufsichtsrat des Kölner Flughafens berät über Airport-Chef

30.11.2017 Köln. In den Chaostagen am Flughafen Köln/Bonn liegt der Ball wieder beim Aufsichtsrat: Das Gremium will heute beraten, wie es mit der einstweiligen Verfügung umgeht, die dem zunächst beurlaubten Flughafenchef den Weg zurück in sein Büro ermöglichte.

Nach der Rückkehr des zunächst beurlaubten Kölner Flughafenchefs Michael Garvens an seinen Arbeitsplatz berät der Aufsichtsrat des Airports heute sein weiteres Vorgehen. Garvens hatte eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln für sich geltend gemacht, wonach der Flughafen ihn weiter beschäftigen muss. Am Mittwoch erschien er wieder bei der Arbeit und erklärte, er wolle sich um das Unternehmen, die Kunden und Mitarbeiter kümmern.

Garvens war zuvor angesichts einer Untersuchung über mögliche Unregelmäßigkeiten am zweitgrößten NRW-Airport vorläufig beurlaubt worden. Die Kölner Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen Untreue auf. Der Airportchef weist die Vorwürfe über angebliche Fehler im Bereich der Geschäftsführung zurück. (dpa)