Arbeitslosigkeit in NRW saisonbedingt gestiegen

01.08.2017 Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im Juli saisonbedingt um 1,7 Prozent auf 709 323 gestiegen. Damit fiel der Anstieg jedoch geringer aus als in den vergangenen fünf Jahren, betonte die Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Christiane Schönefeld, am Dienstag.

Ausschlaggebend für die höhere Arbeitslosigkeit sei, das im Juli viele junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen, aber noch keinen Anschlussvertrag unterschrieben hätten. "Bei diesen jungen Leuten gehen wir davon aus, dass viele bald schon eine Anstellung finden werden", sagte Schönefeld. Leicht gestiegen sei auch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge.

Insgesamt stieg die Arbeitslosenquote in NRW um 0,2 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Bundesweit lag die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent.

Landesweit am höchsten war die Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet mit eine Quote von 10,4 Prozent. Im Münsterland hingegen war die Quote den Angaben zufolge mit 4,5 Prozent am niedrigsten. Am stärksten sank die Zahl der Arbeitslosen im Bergischen Land, dort waren 4,7 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. (dpa)