Aldi Nord modernisiert alle Märkte

26.07.2017 Essen. Der Discounter Aldi Nord steckt weltweit mehr als fünf Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen. Allein in Deutschland sollen in den kommenden Jahren alle rund 2300 Märkte ein helleres und freundlicheres Aussehen bekommen. Die Zeiten der engen und sehr zweckorientierten Aldi-Nord-Filialen seien damit vorbei, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Alle Gesellschafter-Stiftungen hätten dem Umbauprojekt inzwischen zugestimmt.

Noch vor wenigen Wochen hatte es Befürchtungen gegeben, das vom Gründersohn Theo Albrecht Junior vorangetriebene Vorhaben könne durch Familienstreitigkeiten behindert werden. Der Discounter gehört drei Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlte zunächst grünes Licht von der Jakobus-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Berthold Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben.

Deshalb wurde damit gerechnet, dass die Pläne in die seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzungen zwischen den zerstrittenen Familienstämmen - auf der einen Seite Berthold Albrecht junior, auf der anderen Seite Babette Albrecht und ihre Kinder - hineingezogen werden könnten. Aber es gelang offenbar, die Gräben zu überwinden.

Aldi Nord hatte die neue Ladengestaltung in den vergangenen Monaten in einer Reihe von Pilotfilialen entwickelt. Die neuen Märkte wirken insgesamt großzügiger als die herkömmlichen Filialen. Vor allem das Angebot an frischer Ware wie Obst und Gemüse sowie an Fleisch und Fisch wurde ausgebaut. Das Konzept will Aldi Nord auf alle deutschen Filialen übertragen, ab dem Herbst sollen pro Woche bis zu 30 umgebaut werden. In den acht Auslandsmärkten von Aldi Nord von Dänemark bis Spanien sollen in Zukunft nur noch Märkte nach dem neuen Konzept entstehen. (dpa)