Ab Dienstagsoll in der NRW-Metallindustrie gestreikt werden

29.01.2018 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen werden die ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie voraussichtlich schon am Dienstagabend beginnen. Mit Beginn der Nachtschicht ab 22.00 Uhr würden die ersten Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, kündigte der 2. Bevollmächtigte der Geschäftsführung der IG Metall Köln-Leverkusen, Wolfgang Rasten, am Montag an.

Der 1. Bevollmächtigte, Dieter Kolsch, machte die Arbeitgeber für die Eskalation verantwortlich. "Die Wirtschaft boomt und die Auftragsbücher in der Branche sind voll und die Beschäftigten sollen Magerkost im Entgelt bekommen", sagte er. Ziel der Warnstreiks sei es, die "Blockade" der Arbeitgeber zu brechen.

Der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Metall Ruhr-Niederrhein, Wolfgang Schmitz, bezeichnete einen Streik in der Branche dagegen als "geradezu absurd". Die Metallindustrie habe schon heute die höchsten Löhne und die niedrigsten Arbeitszeiten. "Ein Streik wäre deswegen vollkommen daneben", meinte er.

Am Wochenende war der Versuch der Tarifpartner gescheitert, im traditionellen Pilotbezirk im Südwesten eine Einigung im Tarifstreit zu erreichen. Danach hatte die IG Metall angekündigt, bundesweit mit 24-stündigen Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen zu wollen. (dpa)