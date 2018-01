24-Stunden-Warnstreiks in NRW-Betrieben gestartet

30.01.2018 Düsseldorf. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall mit Beginn der Nachtschicht am Dienstagabend auch in Nordrhein-Westfalen erstmals ganztägige Warnstreiks gestartet. Wie ein Gewerkschaftssprecher am Abend berichtete, legten in Lippstadt zunächst rund 200 Beschäftigte der Nachtschicht beim Wälzlager-Hersteller Thyssenkrupp Rothe Erde die Arbeit nieder. Im Laufe des Tages sollen sich allein bei der Thyssenkrupp-Tochter bis zu 1000 Beschäftigte beteiligen.

Insgesamt hatte die Gewerkschaft nahezu zeitgleich am späten Abend gegen 22.00 Uhr in mehreren Betrieben dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. "Acht Betriebe haben mit Nachtschicht begonnen", sagte der Gewerkschafter.

Bis zum Beginn der Frühschicht am Mittwoch sollen sich Beschäftigte aus 30 Unternehmen aus ganz NRW an den Warnstreiks beteiligen. Aktionen waren unter anderem im Hochsauerlandkreis, in Ostwestfalen, im Münsterland sowie im Rheinland und im Ruhrgebiet geplant. (dpa)