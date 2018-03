Übernahme treibt Lanxess an: Weiteres Wachstum erwartet

15.03.2018 Köln. Die brummende Konjunktur und ein Zukauf hat dem Spezialchemie-Hersteller Lanxess einen kräftigen Wachstumsschub ermöglicht. Der Umsatz kletterte 2017 um etwa ein Viertel (25,5 Prozent) auf 9,7 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte.

Der Kauf der US-Firma Chemtura sei hierbei ein "wesentlicher Treiber" gewesen, man wäre aber auch ohne diese Akquisition deutlich gewachsen, hieß es. Vor allem der Verkauf von chemischen Zusatzstoffen für Firmen aus der Metall- und Strombranche sowie der Luftfahrt zog dank der Chemtura-Übernahme an. Solche Stoffe werden auch für Flammschutz-Mittel und Schmierstoffe in der Bau- und Elektrobranche gebraucht.

Im neuen Jahr soll der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen weiter steigen, dann aber ohne das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo. Hier deutet sich eine Trennung an: Das Joint Venture wird ab dem zweiten Quartal als nicht-fortgeführtes Geschäft ausgewiesen, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Köln mitteilte. 2017 lag diese Kennzahl ohne Arlanxeo bei 925 Millionen Euro. Mit Arlanxeo waren es knapp 1,3 Milliarden Euro - ein Plus von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und so viel wie nie zuvor.

Eine konkrete Ergebnisprognose will Lanxess mit den Zahlen zum ersten Quartal im Mai veröffentlichen. (dpa)