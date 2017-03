Zypries ruft US-Regierung zu Freihandel auf

12.03.2017 Berlin. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat an die US-Regierung appelliert, auf offene Märkte zu setzen statt auf Abschottung. Das Ziel sei ein freier und fairer Welthandel, gerade angesichts weltweiter protektionistischer oder nationalistischer Ansätze, sagte Zypries der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump an diesem Dienstag warnte sie: "Abschottung macht alle ärmer." Auch die deutschen Exporteure setzen in dem Handelskonflikt auf Deeskalation und Signale der Vernunft.