Zypern-Konferenz in Genf soll im Januar weitergehen

12.01.2017 Genf. Die Zypern-Konferenz ist am späten Abend ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die Verhandlungsparteien wollen sich aber so schnell wie möglich wieder treffen, um weiterzuarbeiten. "Zunächst werden Experten aller Seiten am 18. Januar zusammenkommen", sagte der zyprische Regierungssprecher, Nikos Christodoulides, in Genf. Sobald diese Experten eine Reihe von Sicherheitsthemen ausgearbeitet hätten, würden die Konfliktparteien erneut zusammenkommen.