Zwei Verdächtige nach Goldmünzen-Diebstahl gefasst

12.07.2017 Berlin. Die Berliner Polizei hat nach dem Raub einer 100 Kilo schweren Goldmünze im März jetzt zwei Verdächtige gefasst. Am Morgen durchsuchten Polizisten zwei Wohnungen im Stadtteil Neukölln und außerdem einen Juwelierladen. Um 6.00 Uhr war ein Spezialeinsatzkommando ausgerückt. Bislang ist unklar, ob die Polizisten auch die Goldmünze sicherstellen konnten. Fachleute hatten nach der Tat befürchtet, dass sie eingeschmolzen werden könnte. Am Nachmittag will die Polizei mehr Informationen präsentieren.