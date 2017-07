Zwei Tote und eine Schwerverletzte in Marburger Wohnung

01.07.2017 Marburg. Zwei Leichen sind in einer Wohnung in Marburg gefunden worden. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau mittleren Alters. Eine schwer verletzte Frau habe sich ebenfalls in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Südviertel aufgehalten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hessen mit. Weitere Angaben zur Identität der Personen sowie zu den Hintergründen konnten die Ermittler zunächst nicht machen. Es sei allerdings von einer "Straftat im familiären Umfeld" auszugehen, hieß es in der Mitteilung. Die mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden.