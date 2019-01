Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Kleve

08.01.2019 Kleve. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mietshaus sind in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen gestorben. Der 48 Jahre alte Mieter und eine 62-jährige Hausbewohnerin seien leblos in der Wohnung im niederrheinischen Kleve gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche blieben demnach ohne Erfolg. Laut Feuerwehr hatte eine Nachbarin die Rettungskräfte alarmiert, weil Qualm aus der Wohnung drang. Dort seien die Wände bereits schwarz gewesen, offenbar habe der Brand in der Wohnung schon länger geschwelt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.