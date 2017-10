Zwei Tote bei Bootsunglück - Suche nach Drittem erfolglos

30.10.2017 Wolgast. Einen Tag nach dem Bootsunglück in Mecklenburg-Vorpommern mit bisher zwei Toten wird der dritte Gekenterte weiter vermisst. Die Suche nach dem 48-Jährigen per Hubschrauber, Schlauchboot und Sonargerät blieb bisher erfolglos. Die Urlauber waren trotz Warnung vor Sturmtief "Herwart" mit einem Motorboot auf den aufgewühlten Peenestrom hinausgefahren und gekentert. Retter holten einen 56 Jahre alten Mann und eine 48-jährige Frau bewusstlos aus dem Wasser, sie starben später in Krankenhäusern. Der dritte Urlauber wird seitdem vermisst.