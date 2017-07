Zwei Männer bei erster Stierhatz in Pamplona aufgespießt

07.07.2017 Bei einer Stierhatz in Pamplona in Spanien sind mehrere Läufer verletzt worden. Zwei 25-Jährige seien jeweils am Oberkörper sowie am Hodensack aufgespießt worden. Das sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes im spanischen Fernsehen. Bis kommenden Freitag werden täglich jeweils sechs zum Teil über 600 Kilo schwere Kampfbullen und auch mehrere Leitochsen von Hunderten von Männern und einigen wenigen Frauen für die Stierkämpfe durch die engen Gassen in die Arena gejagt.