Zwei Jungen getötet - Vater unter Tatverdacht

19.02.2017 Vaihingen/Enz. Eine Mutter hat ihre beiden vier und fünf Jahre alte Jungen tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg entdeckt. Die beiden Kinder hatten schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Diese seien ihnen vermutlich durch stumpfe Gewalt zugefügt worden. Beamte nahmen den 38 Jahre alten Vater am Tatort fest. Er hatte sich nach derzeitigem Ermittlungstand gestern Abend selbst verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er von der Polizei bewacht. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.