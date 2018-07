Zusammengehen von Karstadt und Kaufhof wahrscheinlicher

04.07.2018 New York. Die Eigentümer von Karstadt und Kaufhof sind in ihren Gesprächen über ein Zusammengehen beider Warenhausketten vorangekommen. Der kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay Company und der österreichische Karstadt-Eigner René Benko haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie die "Wirtschaftswoche" berichtet. Sie sehe vor, Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sport in ein Joint Venture einzubringen. Dies wurde dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt. Welche Auswirkungen der Zusammenschluss für die Mitarbeiter der beiden Ketten hätte, sei bislang nicht genau geklärt.