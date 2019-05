Zum Muttertag: Heidi Klum stillt vor Riesenpublikum

11.05.2019 Berlin. Pünktlich zum Muttertag schwelgt Heidi Klum in alten Erinnerungen und zeigt in einem Instagram-Video ihre ersten Erlebnisse als stillende Mutter. Das intime Video wurde in wenigen Stunden mehr als eine Million Mal aufgerufen. "So begann das alles für mich als Mutter", schreibt die Moderatorin der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" dazu. "Tag 1 mit der kleinen Leni. Was für ein Segen, vier großartige Kinder zu haben." Leni war im Jahr 2004 geboren worden.