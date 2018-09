Zum Konzert gegen Rechts in Chemnitz kamen rund 65 000

04.09.2018 Chemnitz. Die Toten Hosen, Kraftclub, Marteria, Casper und andere - die Musiker haben in Chemnitz am Abend gegen Rechts aufgespielt und rund 65 000 Menschen kamen, um gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt zu protestieren. Hintergrund waren die Reaktionen und Proteste von Rechtspopulisten nach dem Tod eines 35-Jährigen. Er wurde mutmaßlich von einem Iraker und einem Syrer erstochen. Tagelang waren nach der Tat am 26. August Rechtsgerichtete und auch Gegendemonstranten auf der Straße.